Avellino Cultura in città – ultima settimana di eventi | Lumière & Musique si sposta al Duomo di Avellino

L’evento “Lumière & Musique” si sposta al Duomo di Avellino, perché il Comune ha deciso di riunire tutte le ultime serate della rassegna in una location più suggestiva. Questa scelta mira a coinvolgere un pubblico più ampio, che potrà godere delle esibizioni in un ambiente storico e accogliente. Per partecipare, è obbligatorio prenotare in anticipo, dato che i posti sono limitati. La programmazione completa è disponibile sul sito ufficiale del Comune, che invita i cittadini a consultarla prima di arrivare.

In occasione degli ultimi appuntamenti della rassegna "Avellino Cultura in città – rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini", organizzata dal Comune di Avellino con la produzione esecutiva di Everlive Italia Srl, si forniscono indicazioni aggiornate relative agli eventi in programma da giovedì 19 a domenica 22 febbraio 2026. Si comunica in particolare un cambio di location per lo spettacolo "Lumière & Musique: la musica del grande cinema a lume di candela", in programma giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 20:00.