Avellino 36enne arrestato dopo fuga e resistenza | domani davanti al Gip

Da avellinotoday.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 36 anni ha rischiato il fermo dopo aver tentato di scappare e opporsi agli agenti lungo il Corso di Avellino. La sua fuga ha richiesto l’intervento delle Volanti di via Palatucci, che sono riuscite a bloccarlo e portarlo agli arresti domiciliari. La vicenda si è conclusa con gli agenti che hanno deciso di presentare il caso davanti al giudice nei prossimi giorni. La questione rimane sotto attenzione delle forze dell’ordine.

L’uomo è accusato di danneggiamento aggravato, detenzione di arma bianca, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al momento dell’arresto, neanche a dirlo, era in possesso di un coltello, sequestrato dagli agenti, e di uno spray al peperoncino. Dopo le notifiche di rito, il trentaseienne è stato trasferito presso la propria abitazione, dove sconterà gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Avellino, Pasquale Cerrone, fissata per domani mattina. L’uomo è assistito dall’avvocato Enrico Matarazzo. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Napoli, scippo in Via Tribunali: arrestato 36enne dopo fugaUn uomo di 36 anni è stato arrestato a Napoli in seguito a un tentato scippo avvenuto in Via Tribunali.

Napoli. Scippa zaino nel centro storico e fa cadere una donna, arrestato 36enne dopo fugaNella mattinata di ieri, in via Tribunali a Napoli, una donna è stata vittima di uno scippo mentre attraversava il centro storico.

