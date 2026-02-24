Autovelox mobili | dove sono piazzati questa settimana 23-28 febbraio

La polizia ha installato autovelox mobili in diverse strade tra il 23 e il 28 febbraio, per contrastare gli eccessi di velocità. Le postazioni vengono cambiate quotidianamente, puntando a ridurre i rischi di incidenti. Questa settimana, i controlli si concentrano in punti strategici come vie urbane e strade principali di collegamento. Le forze dell’ordine vogliono mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza stradale. La presenza degli strumenti di controllo si fa più intensa in alcune zone specifiche.

Operazione trasparente contro l'eccesso di velocità. Resi trasparenti i posizionamenti. Ecco la mappa per Modena e il resto della Regione La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto controllo. L'elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente. Queste la programmazione per l'attuale settimana, decisamente ridotta rispetto al programma abituale nella nostra regione: Autostrada A 15-KM 14+600NORD PRA A1KM207 Sud BOStrada Statale SS 16 Adriatica RNStrada Provinciale SP Reggiolo - Cispadana REStrada Comunale SC Tangenziale Piacenza PC

Autovelox mobili: dove sono piazzati questa settimana (2-8 febbraio)La Polizia di Stato ha annunciato i punti precisi dove saranno attivi gli autovelox mobili questa settimana, dal 2 all’8 febbraio.

Autovelox mobili: ecco dove sono piazzati questa settimanaLa Polizia di Stato ha pubblicato le posizioni degli autovelox mobili attivi questa settimana.

