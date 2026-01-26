Debiti Aica nessuna intesa sulla proposta transattiva di Siciliacque | la palla passa alla Regione

Le trattative tra Aica e Siciliacque riguardo ai debiti pendenti non hanno ancora portato a un accordo sulla proposta transattiva. Dopo l’incontro del 22 gennaio alla presenza dell’assessore regionale Francesco Colianni, la questione resta irrisolta. La palla ora passa alla Regione, che dovrà valutare le modalità per una possibile soluzione. La situazione rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa nel rispetto degli interessi di entrambe le parti.

Restano distanti le posizioni delle due società su tempi, importi e modalità di pagamento, mentre cresce la preoccupazione per la tenuta del servizio idrico Sembra ancora lontano un accordo sul pagamento dei debiti di Aica a Siciliacque. Dopo l'incontro del 22 gennaio tra le due società alla presenza dell'assessore regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, Siciliacque, nel tentativo di uscire dall'impasse, ha avanzato una proposta transattiva articolata in quattro punti: estinzione parziale del debito tramite l'anticipazione regionale da 20 milioni di euro; dilazione di pagamento di 3,5 milioni di euro in 12 mesi; riduzione del 50% degli interessi di mora maturati; impegno di Aica a saldare regolarmente le fatture correnti.

Debiti con Siciliacque, Aica dopo la condanna: “Pagheremo quando arriveranno i fondi della Regione”Aica ha comunicato che onorerà i debiti verso Siciliacque, pari a circa 8 milioni di euro, non appena riceverà i fondi dalla Regione.

