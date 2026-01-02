Giallo sui proprietari del locale Le Constellation | Profili social spariti

Le indagini sul incendio di Crans-Montana continuano a focalizzarsi sui proprietari di “Le Constellation”, dopo che i loro profili social sono scomparsi. La notte di San Silvestro, il locale è stato colpito da un incendio seguito da diverse esplosioni, causando danni e preoccupazione nella comunità. Le autorità stanno cercando di chiarire le cause dell’accaduto e il ruolo dei proprietari in questa vicenda.

Proseguono le indagini sulla tragedia avvenuta a Crans-Montana, dove nella notte di San Silvestro un incendio seguito da più esplosioni ha devastato il locale notturno “Le Constellation”. Il bilancio provvisorio è di 47 vittime - in gran parte molto giovani - e di oltre cento feriti. Le autorità stanno lavorando per accertare le cause dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Importanti novità arrivano dallo speciale di “Quarto Grado”, andato in onda giovedì sera. Durante il collegamento dal luogo del disastro, l’inviato del programma ha segnalato un elemento ritenuto rilevante per l’inchiesta: nelle ore successive all’incendio sarebbero scomparsi i profili social riconducibili ai proprietari del locale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

