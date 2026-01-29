La famiglia Poggi non si dà pace e vuole scoprire tutta la verità sul caso che ha scosso Garlasco per anni. Dopo le condanne e le nuove indagini, chiede di analizzare di nuovo i reperti, tra cui i computer di Stasi e della vittima, Chiara Poggi. Intanto, l’indagine si infittisce e i prossimi mesi potrebbero portare nuove risposte.

C’è bisogno di scavare più a fondo nel delitto di Garlasco. A fronte di una persona condannata, Alberto Stasi nel 2015, e di un’altra indagata, Andrea Sempio per la terza volta da marzo 2025, la famiglia della vittima Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, vuole fare chiarezza e ha chiesto una consulenza a diversi esperti, che prenderanno in esame reperti dalla scena del crimine, oltre che i computer di Stasi e della figlia. Ma c’è anche un altro aspetto misterioso: la presenza di un’Audi scura la sera prima dell’omicidio. L’Audi vista da più persone. Sono le 22 del 12 agosto 2007: mentre Chiara Poggi e Alberto Stasi sono in casa di lei, dopo aver consumato la pizza, un’auto entra sgommando in via Pascoli a Garlasco - via Pascoli è una strada chiusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'auto, i braccialetti e la verità sui pc: i fari accesi su Garlasco

Approfondimenti su Garlasco Delitto

GARLASCO, la verità di FLORINDA AMBROGIO - Esclusivo

Ultime notizie su Garlasco Delitto

Caso Garlasco, spunta una nuova supertestimone a Sanremo: “Ho visto la zia di Chiara Poggi quella mattina” A Far West su Rai 3 una donna racconta di aver notato l’auto della zia della vittima il 13 agosto 2007. Il ricordo emerge dopo la riapertura del facebook