Auto si ribalta e finisce in un fosso | muore una 59enne ferito gravemente un 23 enne | è accaduto a Taranto

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 7 Appia, nei pressi di Taranto. Un'auto si è ribaltata e finita in un fosso, causando la morte di una donna di 59 anni e il ferimento grave di un giovane di 23 anni. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Una donna di 59 anni è morta e un giovane di 23 anni è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 7 Appia che da Taranto conduce a Massafra, nei pressi di una rotatoria. I due viaggiavano a bordo di un'auto Fiat Doblò che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata finendo la sua corsa in un fosso. La donna è morta sul colpo, il ragazzo.

Taranto, auto si ribalta e finisce in un fosso: muore una donna

