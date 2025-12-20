Castelgerundo (Lodi), 20 dicembre 2025 – Incidente stradale nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2025, a Castelgerundo. Alle ore 3.49 le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo sono intervenute nel territorio comunale, in frazione Camairago, località cascina del Santo, per un’auto finita contro un albero. Nell’impatto è rimasta coinvolta una sola vettura, una Bmw serie 1. Sul posto è stata inviata un’autopompa. All’arrivo, i vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per estrarre l’unica persona a bordo, rimasta intrappolata all’interno del veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Castelgerundo: auto finisce contro un albero, ferito 26enne estratto dall’abitacolo

