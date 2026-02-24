Auto contromano su via della Palazzina | la segnalazione

Una Lancia Ypsilon rossa ha imboccato contromano via della Palazzina sabato pomeriggio, creando scompiglio tra gli automobilisti. La causa sembra essere stata un errore di manovra del conducente, che ha attraversato la rotatoria in senso opposto prima di uscire sulla Tangenziale. La scena è stata segnalata da diversi testimoni, preoccupati per la sicurezza stradale. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell’incidente.

Sabato 21 febbraio, verso le 14,3040, una Lancia Ypsilon rossa ha preso contromano via della Palazzina per poi uscire dallo svincolo d'entrata della rotatoria e andarsene sulla Tangenziale. Mi pare di aver visto una donna alla guida.

Auto in contromano sulla A28. L’agente salta in corsa sull’auto ed evita la tragediaUn uomo anziano ha percorso contromano la A28, tra Portogruaro e Conegliano, creando un grave pericolo.

Ubriaco e drogato va in fuga contromano per le vie della città e poi si scontra con auto della PoliziaUn uomo di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha messo a soqquadro le strade della città.

