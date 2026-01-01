Auto contro un albero per evitare un cinghiale un morto e un ferito Tragico incidente in Sardegna

Nella notte, un incidente sulla strada provinciale 84 vicino a Bottidda, in Sardegna, ha causato la morte di un uomo di 36 anni e il ferimento di un’altra persona. L’automobilista ha evitato un cinghiale, perdendo il controllo dell’auto e schiantandosi contro un albero. L’evento evidenzia i rischi della fauna selvatica sulla viabilità locale e le conseguenze di un gesto di prudenza.

Un uomo di 36 anni, Marco Boninu di Illorai, è morto questa notte in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale 84, nei pressi di Bottidda, nel Nord Sardegna. Un secondo uomo, anche lui 30enne, è rimasto leggermente ferito. Secondo i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Bono, il guidatore della Panda ha cercato di evitare un cinghiale che ha attraversato la strada,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Auto contro un albero per evitare un cinghiale, un morto e un ferito. Tragico incidente in Sardegna Leggi anche: Tragico incidente a Vitulazio: Giuseppina perde controllo dell’auto e sbatte contro albero Leggi anche: Tragico incidente, si schianta con l’auto contro un albero e muore a 48 anni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Auto contro un albero per evitare un cinghiale, un morto e un ferito; Auto contro un albero per evitare un cinghiale, un morto e un ferito; Finisce fuori strada per evitare un cinghiale: Marco si schianta contro un albero e muore la notte di Capodanno; Si schianta con l’auto per evitare un cane: paura per una donna. Auto contro un albero per evitare un cinghiale, un morto e un ferito. Tragico incidente in Sardegna - Un uomo di 36 anni, Marco Boninu di Illorai, è morto questa notte in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale 84, nei pressi di ... msn.com

Tragedia nel Sassarese, con l’auto contro un albero: ecco chi è la vittima - I due erano a bordo di una Fiat Panda quando il conducente avrebbe perso il ... lanuovasardegna.it

MARCO BONINU Auto fuori strada per un cinghiale, muore Marco Boninu - Auto fuori strada per un cinghiale, muore Marco Boninu ... statoquotidiano.it

Tragedia nel Sassarese, con l’auto contro un albero: ecco chi è la vittima - facebook.com facebook

Auto contro un albero per evitare un cinghiale, un morto e un ferito. Incidente nella notte a Bottidda nel nord Sardegna #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.