Frosinone spara al cinghiale lo crede morto ma l’animale si rialza e lo carica | morto 74enne

A Frosinone, un uomo di 74 anni è deceduto dopo essere stato aggredito da un cinghiale durante una battuta di caccia. L’incidente è avvenuto domenica 28 dicembre 2025, quando l’animale, che il cacciatore aveva creduto morto, si è rialzato e lo ha attaccato. La vittima, Luigi Rotondo, è stata travolta dall’animale durante l’evento.

Travolto da un cinghiale durante una battuta di caccia. Un uomo di 74 anni, Luigi Rotondo, ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 28 dicembre 2025 dopo essere stato aggredito da un cinghiale nel corso di una battuta di caccia. Il drammatico episodio si è verificato nell'area montuosa tra Vallemaio e Sant'Andrea del Garigliano, in provincia di Frosinone. L'uomo, residente a Cassino, è morto poco dopo l'incidente. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine e la Procura ha disposto l'autopsia sulla salma. Crede l'animale morto, ma il cinghiale si rialza e lo carica. Secondo una prima ricostruzione, Rotondo stava perlustrando il bosco quando ha individuato il cinghiale e ha esploso un colpo d'arma da fuoco.

