Marchi cinesi vendite +80% in Europa a gennaio | Byd guida la corsa

La crescita esponenziale delle vendite di auto cinesi in Europa a gennaio deriva dalla forte domanda di modelli elettrici. Byd registra un aumento del 173%, spingendo la sua quota di mercato e sfiorando i leader storici come MG. Le vendite di marchi cinesi salgono dell’80% rispetto all’anno precedente, portando il loro peso totale al 7,4% del mercato europeo. La competizione tra i produttori si fa più agguerrita e si attendono nuovi sviluppi.

Un risultato eclatante, stavolta ben più solido dell’exploit del dicembre scorso, legato alla fisiologica gara alle immatricolazioni di fine anno. I marchi cinesi a gennaio 2026 hanno visto crescere dell’80% il complesso delle loro immatricolazioni, arrivate nel mese a 70.6465 unità considerando il mercato dell’Unione europea allargato al Regno Unito e ai Paesi Efta. Secondo i dati forniti dagli analisti di Dataforce, ciò equivale ad una quota del 7,4% delle vendite complessive: nel gennaio 2025 si attestava al 4%. MG rimane leader nelle immatricolazioni in valore assoluto, ma registra un calo del 3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Byd e i suoi “fratelli”. L’inarrestabile avanzata dei marchi cinesi nel vecchio continenteL’arrivo dei marchi cinesi come BYD sta rivoluzionando il mercato automobilistico europeo.

Mercato auto Europa, gennaio in calo del 3,6%. Bene le elettriche e i marchi cinesiIl calo del 3,6% nelle immatricolazioni auto europee a gennaio 2026 deriva da una riduzione della domanda di veicoli tradizionali, mentre le vendite di auto elettriche e marchi cinesi sono cresciute.

