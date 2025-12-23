Auto | Acea a novembre mercato Ue +2,4% per elettriche + 23,5%
A novembre, il mercato automobilistico in Europa Occidentale ha registrato un incremento del 2,4%, con le auto elettriche che crescono del 23,5%. In totale, sono state immatricolate circa 1 milione di veicoli, evidenziando una stagione di stabilità e una crescente attenzione verso la mobilità sostenibile. Questi dati riflettono le tendenze di mercato e l’interesse crescente verso le vetture a zero emissioni.
Milano, 23 dic. (LaPresse) – A novembre in Europa Occidentale (Ue, più Efta e Uk) sono state immatricolate 1.079.600 auto, con un incremento del 2,4% sul novembre dello scorso anno, ma con un calo del 10,9% rispetto a novembre 2019. Lo comunica Acea. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
