Auto | Acea a novembre mercato Ue +2,4% per elettriche + 23,5%

A novembre, il mercato automobilistico in Europa Occidentale ha registrato un incremento del 2,4%, con le auto elettriche che crescono del 23,5%. In totale, sono state immatricolate circa 1 milione di veicoli, evidenziando una stagione di stabilità e una crescente attenzione verso la mobilità sostenibile. Questi dati riflettono le tendenze di mercato e l’interesse crescente verso le vetture a zero emissioni.

