La casertana Aurora Leone condurrà il DopoFestival con Nicola Savino

Aurora Leone, nota per il suo ruolo nei ‘The Jackal’, prende il timone del DopoFestival di Sanremo a causa della sua popolarità tra il pubblico giovane. La sua esperienza come comica e attrice si combina con la capacità di coinvolgere gli spettatori, garantendo un commento diretto e spontaneo. Accanto a Nicola Savino, promette di offrire un talk dinamico e senza filtri. La conduzione si svolgerà subito dopo la conclusione della gara canora, attirando molta attenzione.

La 26enne, volto noto dei 'The Jackal', sarà in onda dal 24 al 27 febbraio. Con lei e Savino anche il maestro Enrico Cremonesi e Federico Basso La casertana Aurora Leone, comica, attrice e soprattutto volto dei ‘The Jackal’ sarà conduttrice del DopoFestival di Sanremo al fianco di Nicola Savino. La 26enne sarà in onda dal 24 al 27 febbraio subito dopo le prime quattro serate del kermesse per eccellenza della canzone italiana. Insieme a loro anche il maestro Enrico Cremonesi e Federico Basso. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Nicola Savino guida il DopoFestival con Aurora Leone e il duo creativo Basso-CremonesiDa domani sera, Nicola Savino tornerà su Rai 1 per condurre

Sanremo 2026, Nicola Savino svela chi lo accompagna al DopoFestivalNicola Savino ha annunciato i dettagli sul suo accompagnatore al DopoFestival di Sanremo 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Dopofestival? Sì, ma con Aurora Leone, di Napoli.

Sanremo 2026, Dopofestival? Sì, ma con Aurora Leone, di Napoli«Con tutti i napoletani in gara quest’anno è il Festival di Mykonos». Paola di Aurora Leone, 26 anni, casertana: dal 24 al 27 febbraio sarà lei a guidare ... ilmattino.it

Aurora Leone, la parodia su De Martino diventa viraleLe Olimpiadi di Parigi 2024 sono state teatro di numerosi eventi che hanno catturato l’attenzione del pubblico, non solo per le prestazioni sportive ma anche per le controversie mediatiche. Ad ... 105.net

Da Levante a Federico Basso, un po' di Piemonte al Festival di Sanremo: la cantautrice siciliana è legatissima a Torino, dove ha vissuto per vent'anni. Il comico di Druento affiancherà Nicola Savino e Aurora Leone al Dopofestival. Ma non saranno i soli... x.com

«Con tutti i napoletani in gara quest’anno è il Festival di Mykonos». Parola di Aurora Leone, 26 anni, casertana: dal 24 al 27 febbraio sarà lei a guidare il Dopofestival al fianco del veterano Nicola Savino, del maestro Enrico Cremonesi e di Federico Basso. Co - facebook.com facebook