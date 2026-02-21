Fisco e modulo F24 cambia tutto | come si pagheranno le tasse

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che il sistema di pagamento delle tasse cambierà radicalmente. A partire dal prossimo anno, i modelli F24 verranno progressivamente integrati nel circuito PagoPA, che permette di effettuare pagamenti digitali più rapidi e tracciabili. Questa modifica riguarda tutte le dichiarazioni fiscali e le scadenze previste. La novità mira a semplificare le operazioni e ridurre gli errori nei pagamenti. I contribuenti dovranno adattarsi a questa nuova modalità di pagamento.

Svolta in arrivo per il pagamento delle tasse. Con il Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 dell’Agenzia delle Entrate, i modelli F24 verranno progressivamente integrati nel circuito PagoPA. Una novità che permette di digitalizzare e rendere più immediato il versamento di imposte come Iva, Irpef e tributi locali. L’integrazione tra il Fisco e la piattaforma PagoPA consentirà dunque ai contribuenti di abbandonare le vecchie procedure burocratiche a favore di un sistema di pagamento multicanale e in tempo reale. Il progetto prevede un’implementazione graduale che si estenderà fino al 2028, necessaria per risolvere le criticità tecniche legate al riversamento immediato delle somme agli enti locali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

