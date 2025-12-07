Le tasse volano a 471 miliardi il fisco incassa 9,3 miliardi in più
Le casse dello Stato fanno il pieno. Nei primi dieci mesi del 2025 le entrate tributarie erariali hanno raggiunto quota 471,6 miliardi di euro, con un incremento di 9,3 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2024. Un aumento del 2% che testimonia la tenuta dei conti pubblici nonostante il taglio del cuneo fiscale. A trainare la crescita sono soprattutto le imposte indirette, mentre quelle dirette risentono degli effetti delle misure di alleggerimento fiscale introdotte dalla scorsa manovra. Il dato emerge dal Bollettino delle entrate tributarie pubblicato dal Dipartimento Finanze del ministero dell’Economia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
