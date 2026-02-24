attacco esplosivo contro la polizia killer morto sul colpo mosca piomba nel caos

Un uomo ha fatto esplodere un ordigno vicino a un'auto della polizia nel cuore di Mosca, causando la morte di un agente e il ferimento di altri due. La deflagrazione si è verificata poco dopo mezzanotte, quando le forze dell'ordine pattugliavano la zona. L'esplosione ha provocato panico tra i passanti e ha lasciato sul posto segni evidenti della violenza. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni dell'attacco e sui responsabili.

Un uomo ha fatto esplodere un ordigno vicino a un'auto della polizia nel centro di Mosca poco dopo la mezzanotte ora locale, uccidendo un agente e ferendone altri due, ha riferito il ministero degli Interni russo. L'esplosione è avvenuta intorno alle 00:05 (22:05 italiane di lunedì) nella piazza della stazione ferroviaria di Savyolovsky, secondo una dichiarazione del ministero su Telegram. La stazione di Savyolovsky, nel nord di Mosca, è uno dei principali snodi ferroviari della capitale. L'aggressore si è avvicinato agli agenti della polizia stradale seduti nella loro auto della polizia e poi un ordigno è esploso, si legge nella dichiarazione, aggiungendo che l'aggressore è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Esce di strada con l’auto e piomba in una scarpata nel Bresciano: morto sul colpo Gaspare BelliciniUn uomo di 75 anni è morto sul colpo dopo essere uscito di strada con l’auto e finito in una scarpata nel Bresciano.

Schianto contro il guardrail, 73enne morto sul colpoNella frazione di San Matteo della Decima, a San Giovanni in Persiceto, si è verificato un incidente stradale in cui un uomo di 73 anni, Graziano Atti, ha perso la vita sul colpo.

Attacco contro la residenza di Putin, il Cremlino mostra i resti di un drone carico di esplosivo: le immaginiIl Ministero della Difesa russo ha reso pubbliche le prime immagini di quello che definisce uno dei droni ucraini abbattuti mentre tentava di colpire una residenza ufficiale del presidente Vladimir ... affaritaliani.it

Mosca insiste sul presunto attacco contro la casa di Putin mentre Kiev smentisceMosca ha continuato ad accusare Kiev di aver lanciato un attacco di droni contro la residenza di Putin a Valdai, nella Russia nordoccidentale. Ma Kiev smentisce: Un pretesto per ostacolare i ... it.euronews.com

Un agente di polizia è stato ucciso dall’esplosione di una bomba in una stazione di Mosca x.com

