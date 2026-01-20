Schianto contro il guardrail 73enne morto sul colpo

Nella frazione di San Matteo della Decima, a San Giovanni in Persiceto, si è verificato un incidente stradale in cui un uomo di 73 anni, Graziano Atti, ha perso la vita sul colpo. L’incidente, avvenuto lunedì pomeriggio, ha coinvolto un’auto che è uscita di strada e si è schiantata contro il guardrail. La tragedia si aggiunge alla lista degli incidenti mortali sulle strade della zona, sollevando ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza stradale

Un altro incidente mortale sulle strade bolognesi. Questa volta a San Matteo della Decima, (frazione di San Giovanni in Persiceto) dove un uomo di 73 anni, Graziano Atti, è morto sul colpo dopo essere uscito di strada lunedì pomeriggio.La dinamica è ancora al vaglio della polizia e dei vigili.

https://www.ondatv.tv/cronaca/morta-contro-guardrail-non-a-norma-niente-malore-autopsia-allarga-linchiesta/ +++++ autopsia allarga inchiesta. Niente malore prima dello schianto contro guardrail non a norma. Morta per trauma toracico poli fratturativo++++ - facebook.com facebook

