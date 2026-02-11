Attacco cyber a sanità Usa la moglie dell' hacker kazako arrestato in Italia | Non estradatelo

Da iltempo.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La moglie dell’hacker kazako arrestato in Italia si oppone all’estradizione. Lei dice che il marito non deve lasciare il Paese e si è schierata contro l’estradizione richiesta dalle autorità statunitensi. La vicenda riguarda un attacco informatico ai sistemi di alcuni ospedali del Nord America, con dati sensibili di politici, funzionari e personaggi noti finiti nelle mani di una cyber-gang.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Avrebbe preso di mira, insieme ai complici di una cyber-gang, i sistemi informatici di ospedali di diversi stati del Nord America: entrato in possesso di dati sensibili e immagini di pazienti, tra cui funzionari governativi, volti dello spettacolo e altri personaggi pubblici, avrebbe estorto denaro tramite riscatti milionari. Lui, 42enne kazako, considerato dall'Fbi un pericoloso hacker da mezzo miliardo di dollari, è stato arrestato lo scorso luglio sulla Riviera romagnola dove si trovava in vacanza con la famiglia. Per il via libera alla richiesta di estradizione degli Usa per l'imprenditore Roman Khlynovskiy manca solo la parola del ministro Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

attacco cyber a sanit224 usa la moglie dell hacker kazako arrestato in italia non estradatelo

© Iltempo.it - Attacco cyber a sanità Usa, la moglie dell'hacker kazako arrestato in Italia: "Non estradatelo"

Approfondimenti su Sanità USA

Hacker kazako arrestato a Riccione. Ora deciderà la Cassazione

Un hacker kazako arrestato a Riccione attende ora la decisione della Cassazione, dopo che la Corte d’Appello ha confermato le condizioni per l’estradizione negli Stati Uniti.

Milano-Cortina sotto cyber-attacco: hacker russi contro hotel e ambasciate. Tajani: "Neutralizzati in tempo"

Questa mattina si sono verificati attacchi informatici contro alcune strutture a livello internazionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sanità USA

Argomenti discussi: AAA cercasi igiene cyber nel settore sanitario sotto attacco; Perché gli hacker puntano sulle cartelle cliniche: rischi e costi; Attacco cyber a sanità Usa, la moglie dell’hacker kazako arrestato in Italia: Non estradatelo; Dati sanitari nel dark web: quanto valgono e chi li compra.

attacco cyber a sanitàAttacco cyber a sanità Usa, la moglie dell'hacker kazako arrestato in Italia: Non estradateloLa parola ora spetta al ministro della Giustizia Nordio. L'appello della difesa all'Adnkronos: 'Autorità lo ascoltino prima di decidere: ha elevate competenze, l'Italia potrebbe acquisire informazioni ... adnkronos.com

attacco cyber a sanitàAttacchi hacker, uno ogni 5 minuti in Italia: i raid di LockBit3, Play, RansomHub e il primo caso di cybercrime generato con l’AIIl report di Tinexta Cyber registra un’escalation senza precedenti: nel 2025 oltre 116 mila incursioni nei sistemi informatici. Ransomware in crescita del 48%, allarme per le credenziali rubate ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.