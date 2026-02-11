La moglie dell’hacker kazako arrestato in Italia si oppone all’estradizione. Lei dice che il marito non deve lasciare il Paese e si è schierata contro l’estradizione richiesta dalle autorità statunitensi. La vicenda riguarda un attacco informatico ai sistemi di alcuni ospedali del Nord America, con dati sensibili di politici, funzionari e personaggi noti finiti nelle mani di una cyber-gang.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Avrebbe preso di mira, insieme ai complici di una cyber-gang, i sistemi informatici di ospedali di diversi stati del Nord America: entrato in possesso di dati sensibili e immagini di pazienti, tra cui funzionari governativi, volti dello spettacolo e altri personaggi pubblici, avrebbe estorto denaro tramite riscatti milionari. Lui, 42enne kazako, considerato dall'Fbi un pericoloso hacker da mezzo miliardo di dollari, è stato arrestato lo scorso luglio sulla Riviera romagnola dove si trovava in vacanza con la famiglia. Per il via libera alla richiesta di estradizione degli Usa per l'imprenditore Roman Khlynovskiy manca solo la parola del ministro Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Attacco cyber a sanità Usa, la moglie dell'hacker kazako arrestato in Italia: "Non estradatelo"

Un hacker kazako arrestato a Riccione attende ora la decisione della Cassazione, dopo che la Corte d’Appello ha confermato le condizioni per l’estradizione negli Stati Uniti.

Questa mattina si sono verificati attacchi informatici contro alcune strutture a livello internazionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

