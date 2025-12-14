Arrestato in El Salvador scarcerato in Italia | stop all’estradizione per un 45enne del Rione Sanità

Giuseppe Feis, 45 anni del Rione Sanità, arrestato in El Salvador nel 2021 con 22mila dollari in valigia, è stato scarcerato in Italia dopo la revoca dell’estradizione richiesta dalle autorità salvatoregne. La Corte di appello di Roma ha deciso di interrompere le procedure di consegna, garantendo così la permanenza dell’uomo nel nostro paese.

Arrestato in El Salvador nel 2021 con 22mila dollari in valigia, ma scarcerato in Italia. La Corte di appello di Roma ha revocato la misura cautelare nei confronti di Giuseppe Feis, 45enne del rione Sanità, per il quale era stata avanzata una richiesta di estradizione da parte delle autorità. Napolitoday.it Arrestato in El Salvador, ma l’Italia lo scarcera - Al centro della singolare vicenda il 45enne del rione Sanità, Giuseppe Feis, quasi un perfetto sconosciuto agli archivi delle forze dell’ordine ita ... ilroma.net

