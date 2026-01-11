LIVE Musetti Sonego-Khachanov Rublev ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | Bublik vince la prima finale aumenta l’attesa per il doppio

Segui in tempo reale gli aggiornamenti su Musetti/Sonego contro Khachanov/Rublev all'ATP Hong Kong 2026. La finale maschile si sta svolgendo con momenti di tensione e incertezze, mentre Bublik si è aggiudicato la prima finale, aumentando l’interesse per le sfide di doppio. Resta con noi per tutte le novità e gli sviluppi più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BUBLIK DALLE 8.30 10.23 Nel corso della finale l'italiano ha patito alcuni problemi al braccio che hanno condizionato il suo gioco: vedremo se e come l'azzurro scenderà in campo per il match di doppio. 10.22 Bublik batte Musetti 7-6, 6-3 e vince il torneo di singolare. Da programma c'è una pausa di mezz'ora, ma da regolamento dovrebbe volerci almeno un'ora prima dell'inizio dell'incontro di doppio. 10.20 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di MusettiSonego-KhachanovRublev. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo MusettiLorenzo Sonego e Karen KhachanovAndrey Rublev, partita valevole per la finale di doppio dell'ATP 250 di Hong Kong 2026.

Un buongiorno a tinte azzurre Dopo aver raggiunto la finale di doppio insieme a Sonego, Musetti diventa il primo semifinalista italiano in singolare nella storia del torneo di Hong Kong con una vittoria in due set sul padrone di casa Wong - facebook.com facebook

Musetti e Sonego in finale in doppio nel torneo Atp di Hong Kong #SkySport #SkyTennis x.com

