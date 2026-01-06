ATP Hong Kong 2026 | Sonego avanti nessuna sorpresa C’è Etcheverry per Musetti

All'ATP Hong Kong 2026, Sonego prosegue senza sorprese, mentre Musetti si prepara ad affrontare Etcheverry. I primi turni si sono conclusi, con il padrone di casa Coleman Wong che ha superato Mariano Navone, offrendo un buon risultato per gli organizzatori. L’evento conferma il livello competitivo del torneo, aprendo scenari interessanti per le prossime fasi.

Completato il novero dei primi turni all’ATP 250 di Hong Kong, che una sua dose di gioia ce l’ha visto che il padrone di casa, Coleman Wong, riesce ad arrivare al secondo turno battendo l’argentino Mariano Navone, che fuori dal rosso è una delle migliori opzioni possibili. 6-3 7-5 e ora la sfida con il canadese Gabriel Diallo. Sarà Tomas Martin Etcheverry il primo giocatore a sfidare Lorenzo Musetti nel 2026: il giocatore argentino è stato battuto già due volte dal toscano, e l’appuntamento sarà quello di domani mattina quando in Italia saranno le 6:30. Il vincitore giocherà poi con Wong-Diallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

