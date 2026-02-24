Atleti storie e sogni | sabato la Fiamma Paralimpica illuminerà piazza Duomo

La Fiamma Paralimpica arriva a Trento sabato 28 febbraio, portando con sé storie di atleti e sogni da realizzare. La candela, accesa per celebrare l’inclusione, attraversa il centro storico, coinvolgendo cittadini e visitatori. L’evento accende l’attenzione su temi di sport e diversità, animando piazza Duomo con momenti di emozione e passione. La manifestazione si prepara a coinvolgere un pubblico numeroso e curioso.

La Fiamma Paralimpica farà tappa a Trento sabato 28 febbraio, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico di sport, valori e partecipazione. La città ospiterà uno dei cinque Flame Festival che accompagnano l’avvicinamento ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 marzo. Un appuntamento che va oltre la cerimonia: è un invito a condividere l’attesa, a conoscere storie di impegno e determinazione e a riconoscere nello sport uno strumento concreto di inclusione. Dalle 17 piazza Duomo ospiterà una serie di iniziative che alterneranno momenti di intrattenimento e riflessione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Milano Cortina, la fiamma in Piazza Duomo: acceso il braciereLa fiamma olimpica è arrivata a Milano e ieri pomeriggio il momento tanto atteso.

Milano si accende: la Fiamma olimpica è arrivata in piazza del DuomoLa Fiamma olimpica è arrivata in piazza del Duomo a Milano.

