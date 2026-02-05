Milano si accende | la Fiamma olimpica è arrivata in piazza del Duomo

La Fiamma olimpica è arrivata in piazza del Duomo a Milano. La torcia ha percorso le strade della città e si è fermata nel centro storico, attirando l’attenzione di residenti e turisti. Domani, la torcia partirà verso lo stadio di San Siro, dove si terrà la cerimonia d’apertura dei Giochi. La città si prepara a vivere un momento speciale legato ai Giochi Olimpici.

Poco prima delle 21 la fiaccola olimpica ha fatto il suo ingresso in piazza Duomo a Milano, penultima tappa di un viaggio lungo oltre 12.000 chilometri, iniziato in Grecia a novembre e passato da 60 città italiane. Nel pomeriggio la carovana dei tedofori ha attraversato il capoluogo lombardo tra migliaia di persone in strada, applausi e transenne a scandire il percorso fino all’arrivo nel cuore simbolico della città, dove la fiamma è stata accolta in vista della cerimonia di apertura dei Giochi, in scena domani alle 20 allo stadio San Siro. Intorno alla cattedrale si sono radunati milanesi, appassionati e turisti per assistere all'arrivo della Fiamma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dopo 65 anni, la fiamma olimpica fa il suo ingresso a Catania, accesa in un'atmosfera di entusiasmo e orgoglio.

La Fiamma Olimpica è arrivata questa mattina in Piazza Duomo, a Milano.

