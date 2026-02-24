Ater bando social housing fermo da luglio | 700 domande per 40 posti

I candidati chiedono risposte all'ente, che spiega: «Non un ritardo legato ai ricorsi, ma alla necessità di valutare tutte le domande. Presto la graduatoria» Ci sono circa 700 famiglie che attendono di sapere se riceveranno una casa in canone agevolato da Ater Venezia, e attendono da più di sei mesi. Il bando era stato lanciato a giugno 2025 ed era aperto a chi ha un reddito tra i 20 e i 60 mila euro, con punti in più per chi lavora a Venezia e le giovani coppie. E si è chiuso il 16 luglio. Da allora però i partecipanti non hanno avuto riscontro, e, a quanto risulta, faticano a ottenere certezze e risposte dai canali Ater. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Sacchetti, bando online. Paratie, 4.700 domande

Ricostruzione post alluvione, boom di richieste per il bando paratie: oltre 4.700 domandeIn seguito alle recenti alluvioni, la Regione ha lanciato il bando paratie, registrando un boom di richieste oltre 4.