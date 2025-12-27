Sacchetti, bando online. Paratie, 4.700 domande.

C’è tempo fino al 31 gennaio per fare domanda per l’assegnazione di sacchetti autoespandenti a Forlì. È consultabile sul sito del Comune il bando relativo ai dispositivi acquistati dall’Amministrazione grazie alle risorse residue derivanti dalle donazioni per il sostegno agli alluvionati forlivesi. I dispositivi, nella misura massima di 10 ‘sacchetti’ per unità immobiliare, verranno consegnati porta a porta dai volontari della Protezione Civile prioritariamente ai cittadini che hanno richiesto e ottenuto il Contributo per l’Immediato Sostegno (Cis) o il Contributo per l’Autonoma Sistemazione (Cas), a seguito dell’ alluvione del maggio 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

