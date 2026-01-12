atelier musicale | il jazz di giovanni falzone e del trio freak machine sabato 24 gennaio alla camera del lavoro di milano

L’Atelier Musicale torna a Milano con un appuntamento dedicato al jazz, ospitando il Trio Freak Machine del trombettista Giovanni Falzone. L’evento si svolgerà sabato 24 gennaio alla Camera del Lavoro, segnando l’apertura della seconda parte della XXXI edizione della rassegna. Organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio, la serata propone un approfondimento tra jazz e musica contemporanea, offrendo un’occasione per ascoltare artisti di rilievo in un contesto intimo e di qualità.

