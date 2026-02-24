Atalanta-Borussia Dortmund ritorno playoff Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Atalanta e Borussia Dortmund si affrontano nel ritorno dei playoff di Champions League 20252026, dopo che l’andata si è conclusa con un risultato di 2-0 a favore dei tedeschi. La partita si gioca in una cornice di grande tensione, con i bergamaschi che cercano una vittoria che sembra difficile ma non impossibile. La squadra di casa deve segnare almeno due gol per pareggiare la sfida e proseguire il cammino europeo.

Gara valida per il ritorno dei playoff di Champions League 20252026. Dopo la sconfitta per 2-0 dell’andata, i bergamaschi devono compiere una rimonta straordinaria per ribaltare lo svantaggio e raggiungere gli ottavi di finale. Atalanta-Borussia Dortmund si giocherà mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 18.45 presso la New Balance Arena. ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bergamaschi sono reduci dall’importante vittoria in campionato contro il Napoli, allungando la propria serie positiva in Serie A a nove partite. Nonostante l’ottima forma in patria, la squadra di Palladino affronta una sfida difficile in Europa, avendo perso 2-0 l’andata e trovandosi indietro al Borussia nel ranking. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Lo spagnolo José Maria Sanchez é l'arbitro scelto per dirigere Atalanta-Borussia Dortmund di mercoledì 25 febbraio (ore 18:45), ritorno dei playoff di Champions League. Juventus-Galatasaray (stesso giorno, ore 21) sarà diretta dal portoghese Joao Pinheiro. - facebook.com facebook

#ChampionsLeague, gli arbitri di #AtalantaBorussiaDortmund e #JuveGalatasaray: le designazioni x.com