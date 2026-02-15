Borussia Dortmund-Atalanta andata playoff Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il match tra Borussia Dortmund e Atalanta si disputa per l’andata dei playoff di Champions League 20252026, perché i bergamaschi cercano di ottenere un risultato positivo in trasferta. Il Borussia Dortmund, che gioca in casa, vuole approfittare del supporto dei tifosi e partire forte per mettere pressione agli avversari fin dai primi minuti. La partita si gioca in un momento di grande entusiasmo, con entrambe le squadre che cercano di conquistare un buon risultato in vista del ritorno.

Gara valida per l’andata dei play-off di Champions League 20252026. I bergamaschi puntano alla qualificazione sul campo dei tedeschi che vogliono sfruttare il fattore campo e partire subito forte per costruirsi il vantaggio in ottica doppio confronto. Borussia Dortmund-Atalanta si giocherà mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 21 presso il Signal Iduna Park. BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA: COME ARRIVONO LE DUE SQUADRE I tedeschi sono in un grandissimo momento di forma in Bundesliga: reduci da sei vittorie consecutive, non perdono in campionato da fine novembre, mettendo così pressione al Bayern Monaco capolista, distante sei punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

