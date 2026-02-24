Assunzioni MIM 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 31 dicembre 2025 | autorizzate 142 unità a tempo indeterminato

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale autorizza l’assunzione di 142 persone a tempo indeterminato presso il MIM entro il 2025. La decisione deriva dall’approvazione del DPCM del 31 dicembre 2025, che definisce le procedure di reclutamento. Questa misura mira a rafforzare il personale scolastico e migliorare i servizi educativi. La pubblicazione ufficiale segna il via libera alle nuove assunzioni che interesseranno diverse figure professionali.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 44 del 23 febbraio 2026) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2025, recante l’autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di varie amministrazioni (26A00831). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

