Assunzioni docenti 2025 | oggi 10 dicembre stop graduatorie PNRR per ruoli entro 31 dicembre Cosa fa il supplente

Oggi, 10 dicembre, segna la scadenza per la pubblicazione delle graduatorie PNRR relative alle assunzioni dei docenti per l’anno scolastico 2025/26. Le immissioni in ruolo continueranno fino al 31 dicembre 2025, ma solo per le graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto e entro questa data. Ecco gli aggiornamenti e le procedure in corso.

Immissioni in ruolo docenti, autorizzate oltre 58mila assunzioni fino al 2028. Zangrillo firma il decreto

Via libera a 58mila assunzioni docenti nel triennio, ma i sindacati contestano. Flc Cgil: “Assunzioni inferiori al turnover”. Gilda e Cisl Scuola: “Priorità agli idonei”

Docenti precari sostegno: assunzioni, continuità didattica, percorsi di specializzazione. Il piano del Ministero

Sostegno disabili, finora fatte 10 mila assunzioni: per Anief sono numeri risibili, serve più che mai il cambio di passo sulla fine dei posti in deroga annunciato dal Ministro

Anno di prova e formazione docenti neoassunti 2025/26. In arrivo la nota: chi deve svolgerlo, chi no. Chiarimenti per passaggio di ruolo ITP - Si è concluso al Ministero l'incontro per la nota sulle attività formative dell'anno di prova e formazione per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel 2025/26 ...