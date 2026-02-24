Assofranchising Tommaso Valle è il nuovo segretario generale

Tommaso Valle assume il ruolo di segretario generale di Assofranchising, dopo la nomina del Consiglio Direttivo. La decisione deriva dalla sua lunga esperienza di oltre 25 anni nel settore delle relazioni istituzionali, comunicazione e marketing. Il suo arrivo mira a rafforzare la rappresentanza del franchising italiano, che conta numerose aziende associate. La nomina arriva in un momento di crescente interesse per il settore e porta un nuovo impulso all’associazione.

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Direttivo di Assofranchising, lo storico marchio della rappresentanza del franchising italiano aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia, ha nominato Tommaso Valle, manager con oltre 25 anni di esperienza nelle relazioni istituzionali, nella comunicazione e nel marketing, nuovo Segretario Generale. Valle subentra ad Alberto Cogliati, che nel corso del suo mandato ha ricoperto sia la carica di Presidente sia quella di Segretario Generale dell’Associazione, contribuendo in modo significativo al suo sviluppo e al suo rafforzamento. “Desidero esprimere un sincero ringraziamento ad Alberto Cogliati per il lavoro svolto in questi anni con passione e dedizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ilario Sorrentino sarà il nuovo Segretario generale di AreraL’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha scelto Ilario Sorrentino come nuovo Segretario generale.

First Cisl Agrigento-Caltanissetta-Enna: Calogero Savitteri è il nuovo segretario generaleIl direttivo della First Cisl Agrigento-Caltanissetta-Enna ha confermato all’unanimità Calogero Savitteri come nuovo segretario generale, rafforzando così la leadership della confederazione nella provincia.

