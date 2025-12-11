First Cisl Agrigento-Caltanissetta-Enna | Calogero Savitteri è il nuovo segretario generale

Il direttivo della First Cisl Agrigento-Caltanissetta-Enna ha confermato all’unanimità Calogero Savitteri come nuovo segretario generale, rafforzando così la leadership della confederazione nella provincia. Questa nomina rappresenta un momento importante per il sindacato, volto a consolidare le attività e le strategie future sul territorio.

