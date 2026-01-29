Ilario Sorrentino sarà il nuovo Segretario generale di Arera

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha scelto Ilario Sorrentino come nuovo Segretario generale. La nomina è stata ufficializzata nei giorni scorsi e Sorrentino prenderà servizio a breve. È stato un passo importante per l’ente, che punta a rafforzare la propria organizzazione e migliorare i servizi nel settore energetico e ambientale.

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha nominato il nuovo Segretario generale e il nuovo Vice segretario generale. Con la deliberazione dell’112026A, approvata nella riunione del 27 gennaio, Arera ha affidato l’incarico di Segretario generale a Ilario Sorrentino e quello di Vice segretario generale a Federico Meneghesso, entrambi con contratto a tempo determinato. Le nomine arrivano a seguito dell’insediamento del nuovo Collegio dell’Autorità, in carica dal 1° gennaio 2026, e della prossima cessazione degli incarichi attualmente ricoperti da Roberto Malaman e Paolo Del Vecchio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

