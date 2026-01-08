Francesca Marini in scena al Teatro CortéSe con Il mio canto libero

Al Teatro CortéSe dei Colli Aminei, Francesca Marini presenta “Il mio canto libero”, un recital musicale scritto e diretto da Roberto Criscuolo. L’attrice e cantante interpreta un repertorio che esprime emozioni e suggestioni, offrendo al pubblico un’esperienza intima e coinvolgente. La rappresentazione si inserisce nel panorama culturale locale, proponendo un momento di riflessione attraverso musica e interpretazione.

Domenica 11 Gennaio , ore 18:00 7^Stagione Teatrale 2025-2026 Direzione Artistica Anna Sciotti con "Ente A.R.T.I. Teatro e Musica APS" Consulenza Artistica e Ufficio Stampa GIUSEPPE GIORGIO presenta FRANCESCA MARINI in "IL MIO CANTO LIBERO" - facebook.com facebook

