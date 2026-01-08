Francesca Marini in scena al Teatro CortéSe con Il mio canto libero
Al Teatro CortéSe dei Colli Aminei, Francesca Marini presenta “Il mio canto libero”, un recital musicale scritto e diretto da Roberto Criscuolo. L’attrice e cantante interpreta un repertorio che esprime emozioni e suggestioni, offrendo al pubblico un’esperienza intima e coinvolgente. La rappresentazione si inserisce nel panorama culturale locale, proponendo un momento di riflessione attraverso musica e interpretazione.
Al Teatro CortéSe dei Colli Aminei in scena la voce di Francesca Marini, attrice e cantante protagonista di “Il mio canto libero”, recital canoro scritto e diretto da Roberto Criscuolo. Domenica 11 gennaio 2026, alle ore 18.00, il Teatro CortéSe dei Colli Aminei prosegue con coerenza e sensibilità il percorso della VII Stagione Teatrale, accogliendo . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Bibi Bianca torna in scena con un nuovo spettacolo: “Medioevo, il racconto e il canto” al teatro Fontarò
Leggi anche: Micromega in scena con "Canta, canta...che alle pagelle canto io" al Teatro Camploy
Francesca Marini in scena al Teatro CortéSe con Il mio canto libero - 00, il Teatro CortéSe dei Colli Aminei prosegue con coerenza e sensibilità il percorso della VII Stagione Teatrale, ... napolivillage.com
Domenica 11 Gennaio , ore 18:00 7^Stagione Teatrale 2025-2026 Direzione Artistica Anna Sciotti con "Ente A.R.T.I. Teatro e Musica APS" Consulenza Artistica e Ufficio Stampa GIUSEPPE GIORGIO presenta FRANCESCA MARINI in "IL MIO CANTO LIBERO" - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.