Francesca Marini in scena al Teatro CortéSe con Il mio canto libero

Da 2anews.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro CortéSe dei Colli Aminei, Francesca Marini presenta “Il mio canto libero”, un recital musicale scritto e diretto da Roberto Criscuolo. L’attrice e cantante interpreta un repertorio che esprime emozioni e suggestioni, offrendo al pubblico un’esperienza intima e coinvolgente. La rappresentazione si inserisce nel panorama culturale locale, proponendo un momento di riflessione attraverso musica e interpretazione.

Domenica 11 gennaio 2026, alle ore 18.00, il Teatro CortéSe dei Colli Aminei prosegue con coerenza e sensibilità il percorso della VII Stagione Teatrale, accogliendo la voce di Francesca Marini, attrice e cantante protagonista di "Il mio canto libero", recital canoro scritto e diretto da Roberto Criscuolo.

