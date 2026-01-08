Il mio canto libero un recital con Francesca Marini al Teatro CortéSe

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18.00, al Teatro CortéSe dei Colli Aminei a Napoli, si terrà “Il mio canto libero”, un recital interpretato da Francesca Marini. L’evento fa parte della VII Stagione Teatrale, offrendo un’occasione per ascoltare musica e poesia in un contesto intimo e raccolto. La serata rappresenta un momento di sensibilità e attenzione artistica nel rispetto della programmazione del teatro.

NAPOLI – Domenica 11 gennaio 2026, alle ore 18.00, il Teatro CortéSe dei Colli Aminei prosegue con coerenza e sensibilità il percorso della VII Stagione Teatrale, accogliendo sul palcoscenico la voce e l’anima di Francesca Marini (nella foto). Attrice e cantante di rara intensità, Marini è protagonista di “Il mio canto libero”, recital canoro scritto e diretto da Roberto Criscuolo, pensato come un viaggio emotivo e musicale dentro le radici, le suggestioni e le passioni che hanno segnato il suo cammino artistico. Lo spazio di viale del Capricorno, curato da Ente A.R.T.I. Teatro e Musica APS, con la direzione organizzativa di Anna Sciotti e la consulenza artistica di Giuseppe Giorgio, si conferma ancora una volta luogo attento alla musica d’autore e alle sue contaminazioni più nobili. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - “Il mio canto libero”, un recital con Francesca Marini al Teatro CortéSe Leggi anche: Francesca Marini in scena al Teatro CortéSe con Il mio canto libero Leggi anche: Al Teatro CortéSe il debutto di “Facciamoci i lazzi nostri” con Luciano e Massimo Salvetti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Francesca Marini in scena al Teatro CortéSe con Il mio canto libero - - Quotidiano di; Francesca Marini in scena al Teatro CortéSe con Il mio canto libero. Francesca Marini in scena al Teatro CortéSe con Il mio canto libero - 00, il Teatro CortéSe dei Colli Aminei prosegue con coerenza e sensibilità il percorso della VII Stagione Teatrale, ... 2anews.it

Bianca Atzei: "Nella vita sono attenta, osservo e ascolto. E vivo per mio figlio Noa" - Il “canto libero” di Bianca Atzei nasce dal desiderio di raccogliere in un disco alcuni dei brani più celebri della storia della musica italiana, a cui lei è fortemente affezionata, e che nei mesi ... tg24.sky.it

'Il mio canto libero', Popsophia ad Ancona celebra Luigi Einaudi - Applausi ieri sera alla Mole Vanvitelliana di Ancona per "Il mio canto libero", il philoshow tra Einaudi e Black mirror. ansa.it

Il Mio Canto Libero (@TAMTAMLevanto) - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.