Adaptronics chiude un round da 3,15 milioni di euro per rivoluzionare la presa adesiva dei robot

Adaptronics, startup innovativa nel settore della robotica, ha concluso un round di finanziamento da 3,15 milioni di euro. L'azienda si concentra sullo sviluppo di soluzioni elettro-adesive per migliorare le capacità di manipolazione dei robot in ambito industriale e spaziale, puntando a rivoluzionare le tecnologie di presa adesiva.

L'operazione è stata guidata da 360 Capital, società europea di venture.

