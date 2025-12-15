Adaptronics chiude un round da 3,15 milioni di euro per rivoluzionare la presa adesiva dei robot
Adaptronics, startup innovativa nel settore della robotica, ha concluso un round di finanziamento da 3,15 milioni di euro. L'azienda si concentra sullo sviluppo di soluzioni elettro-adesive per migliorare le capacità di manipolazione dei robot in ambito industriale e spaziale, puntando a rivoluzionare le tecnologie di presa adesiva.
Adaptronics, startup deep tech specializzata nello sviluppo di soluzioni elettro-adesive di manipolazione robotica per applicazioni industriali e spaziali, annuncia oggi la chiusura di un round da 3,15 milioni di euro. L’operazione è stata guidata da 360 Capital, società europea di venture. Bolognatoday.it
Adaptronics chiude un round da 3,15 milioni di euro per rivoluzionare la presa adesiva dei robot - Adaptronics avvia la fase di industrializzazione per supportare la crescita e ampliare la propria presenza commerciale in Italia ed Europa ... bolognatoday.it