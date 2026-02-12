Assegno di inclusione pagamento di febbraio | date Inps controlli e rischio sospensione

Molti italiani aspettano ancora il pagamento dell’Assegno di inclusione di febbraio 2026. L’Inps ha comunicato le date precise, ma ci sono ancora controlli in corso. Alcuni potrebbero rischiare la sospensione se non rispettano le procedure. L’Adi è solo una delle prestazioni che si intrecciano in questo periodo.

Sono migliaia gli italiani che a febbraio 2026 attendono il pagamento dell’ Assegno di inclusione. Nel mese si intrecciano diverse prestazioni Inps e l’ Adi è solo una di queste. Per il resto, nel mese si concentra l’effetto combinato di rinnovi Isee, verifiche Inps sui requisiti economici e anagrafici, controlli sulle comunicazioni e monitoraggio degli obblighi previsti dal Pad, il Patto di attivazione digitale funzionale all’erogazione dell’Adi. Il risultato è che il pagamento dell’Adi a febbraio viaggia su binari paralleli: per molti l’accredito arriva regolarmente, per altri scattano sospensioni, ritardi o richieste di integrazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

