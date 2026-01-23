Assegno di inclusione calendario ufficiale pagamenti Inps 2026 | quando arrivano importi e arretrati ogni mese

L’Inps ha pubblicato il calendario ufficiale dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione (ADI) per il 2026. Il documento indica le date in cui saranno erogati gli importi mensili e eventuali arretrati, garantendo chiarezza sulle modalità di distribuzione delle somme. Di seguito, si trova il dettaglio delle scadenze previste per tutto l’anno, utile per pianificare le proprie esigenze finanziarie.

L’Inps ha reso noto il calendario dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione (ADI) per l’anno 2026. Le prime erogazioni sono previste a seguito della conclusione positiva dell’istruttoria delle domande e della sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) da parte dei nuclei familiari beneficiari. Adi, il calendario dei pagamenti 2026 Il calendario comprende anche le modalità di pagamento delle eventuali mensilità arretrate spettanti, nonché delle rate successive al primo accredito, che verranno corrisposte dopo le verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

