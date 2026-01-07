La legge di Bilancio 2026 modifica le procedure di rinnovo dell’Assegno di Inclusione (Adi), eliminando il periodo di stop tra le richieste. Tuttavia, vengono apportate variazioni anche nell’importo mensile, che potrebbe subire modifiche rispetto al passato. Queste novità influenzano la gestione della domanda e l’accesso al beneficio, rendendo importante conoscere le nuove modalità di presentazione e le eventuali variazioni economiche previste dalla normativa.

La legge di Bilancio 2026 cambia le modalità di fruizione dell’Assegno di inclusione (Adi) nel momento in cui sia necessario presentare la domanda di rinnovo. La misura, nata per contrastare la povertà e favorire l’inserimento sociale dopo il superamento del Reddito di cittadinanza, subisce infatti un’ulteriore modifica per eliminare l’originario meccanismo che prevede lo stop di un mese sia al termine dei primi 18 mesi di fruizione, che al completamento dei successivi cicli di 12 mesi. La continuità prevista dalla Manovra 2026 si scontra tuttavia con la revisione al ribasso degli importi iniziali e con un monitoraggio sui beneficiari sempre più stringente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Domanda di rinnovo assegno inclusione 2026: sparisce il mese di stop, ma cambia l’importo

Leggi anche: Assegno di inclusione, dal 2026 rinnovo senza pausa ma primo mese dimezzato: ecco le novità

Leggi anche: Assegno di inclusione, in arrivo 670 euro in più a famiglia. Le novità nella Manovra: cosa cambia col rinnovo e il «mese di pausa»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Assegno di inclusione: in arrivo la stretta sui rinnovi; Assegno di inclusione 2026: addio al mese di sospensione; Assegno di inclusione rinnovabile per 12 mesi dal 2026: novità e cosa cambia; Assegno di inclusione, ecco come ottenere il rinnovo.

Domanda Assegno di Inclusione nel 2026: come fare e quando presentarla - Ecco la procedura da seguire per presentare la domanda dell'Assegno di Inclusione nel 2026, con tutte le novità e le indicazioni INPS. ticonsiglio.com