Caltagirone il sindaco incontra il console del Marocco

Il sindaco di Caltagirone ha incontrato il console del Marocco per discutere possibili iniziative di collaborazione culturale e turistica. L’obiettivo è rafforzare i rapporti tra la città siciliana e Fes, una delle principali città imperiali del Marocco, nota per la sua antica università. Questa collaborazione potrebbe favorire scambi culturali, promozione turistica e progetti condivisi, contribuendo allo sviluppo di relazioni durature tra le due comunità.

Le possibili iniziative da promuovere per la creazione di rapporti di collaborazione, con finalità turistiche e culturali, fra Caltagirone e il Marocco, in particolare Fes (tra le maggiori città del Paese, la più antica delle quattro città imperiali, nota anche per la sua antica università), sono.

