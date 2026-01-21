Daniil Medvedev ha dichiarato di non voler cambiare cittadinanza a causa del conflitto in Ucraina, sottolineando l'importanza delle proprie origini. Dopo aver raggiunto il terzo turno degli Australian Open, il tennista russo ha espresso la sua posizione in risposta alle recenti polemiche. La sua scelta riflette un pensiero sulla propria identità e le implicazioni della crisi internazionale, mantenendo un atteggiamento sobrio e rispettoso.

“Il posto in cui si nasce è importante: non cambio cittadinanza per la guerra”. A parlare è Daniil Medvedev dopo aver raggiunto il terzo turno degli Australian Open. In queste settimane è infatti tornata d’attualità nel tennis di nuovo la polemica sulla guerra in Ucraina. Martedì infatti la tennista ucraina Oleksandra Oliynikova ha tirato fuori una maglietta per i bambini uccisi nel conflitto e ha parlato del padre soldato (“Mio padre è un soldato. Per quanto mi riguarda io sono qui da sola, mentre prima viaggiavo con lui”), aggiungendo poi la richiesta di bandire dal circuito i tennisti russi e bielorussi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non cambio cittadinanza per la guerra in Ucraina”: così il russo Medvedev dopo le polemiche agli Australian Open

Daniil Medvedev verso gli Australian Open: “Sarei sorpreso di perdere al primo turno giocando così”Daniil Medvedev si prepara agli Australian Open con ottimismo, dopo aver vinto l’ATP 250 di Brisbane e avendo iniziato bene il nuovo anno.

Australian Open: Arnaldi fuori al primo turno, Aliassime si ritira, passa Medvedev. Gauff vince con i capelli rossi, "ce n'è uno così che qui va forte..."All’Australian Open, Matteo Arnaldi si è fermato al primo turno, mentre Félix Aliassime si è ritirato, permettendo a Medvedev di avanzare.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Barriere fonoassorbenti, oggi l’incontro dell’Osservatorio ambiente salute alla presenza di ASPI; Portavoce di Washington: Elezioni non in agenda; Cittadinanza italiana: Tutto può tornare alla normalità; tra due mesi la Corte deciderà sulla costituzionalità della legge Tajani.; Violenza di genere, Gino Cecchettin con Csu incontra la cittadinanza: Abbiate il coraggio di cambiare.

Australian Open, Medvedev: non cambio la cittadinanza per la guerraMedvedev chiarisce la sua posizione sulla cittadinanza dopo il terzo turno agli Australian Open: non cambio per la guerra ... it.blastingnews.com

Australian Open: Medvedev, non rinuncio a nazionalità russa per la guerraIl posto in cui si nasce e' importante: non cambio cittadinanza per la guerra. Lo dice Daniil Medvedev dopo aver raggiunto il terzo turno degli Australian Open, dove in queste ore irrompe di nuovo l ... msn.com

Vogliamo segnare un deciso cambio di passo rispetto al passato e cercare di farci tramite tra diverse istituzioni per porre rimedio a un disagio che da ormai troppi anni ricade su una porzione importante della nostra cittadinanza - facebook.com facebook