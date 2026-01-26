Guerra in Ucraina violento attacco russo su Kiev e Kharkiv durante la notte – Il video

Nella notte, Kiev e Kharkiv sono state colpite da un intenso attacco russo con droni e possibili missili, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine. L’attacco ha causato danni e preoccupazioni per la sicurezza della popolazione. L’evento si inserisce nel contesto di un conflitto in corso tra Russia e Ucraina, che continua a coinvolgere le principali città del paese.

(Agenzia Vista) Kiev, 24 gennaio 2026 Kiev, capitale dell'Ucraina, è stata attaccata dall'aviazione russa: droni hanno colpito la città e non si esclude il lancio di missili, ha riferito Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. Colpita anche Kharkiv. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

