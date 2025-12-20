Bper accordo coi sindacati Oltre 600 assunzioni

Accordo tra i sindacati e Bper sul piano di uscite volontarie nell'istituto guidato da Gianni Franco Papa. A fronte di un massimo di 800 prepensionamenti incentivati, verranno garantite 400 assunzioni, 250 stabilizzazioni di contratti a termine mentre un ulteriore 2% di uscite sarà compensato dall'ingresso di donne vittime di violenza di genere o figli di vittime di femminicidio. Nel complesso le 800 uscite saranno bilanciate da 666 assunzioni, con un tasso di ricambio dell'83% che trova il plauso dei sindacati, soddisfatti anche per una seconda intesa relativa ai percorsi professionali e agli inquadramenti all'interno di Bper.

