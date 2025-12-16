Simone Biasutti si racconta a Sprint Zone | la stagione della svolta tra sogni e sacrifici

In questa puntata di Sprint Zone, Simone Biasutti si apre sulla sua carriera nel salto triplo, condividendo i momenti di svolta, sogni e sacrifici che hanno segnato il suo percorso verso l'emergere nel panorama sportivo italiano. Un'intervista che offre uno sguardo intimo sulla sua crescita e determinazione.

Nel nuovo appuntamento del martedì di Sprint Zone ospite Simone Biasutti, uno dei protagonisti emergenti del salto triplo italiano. Il 26enne atleta triestino racconta una stagione intensa e ricca di significati, probabilmente la migliore della sua carriera, tra grandi risultati e momenti difficili. Trasferitosi da oltre due anni a Piacenza per allenarsi sotto la guida del tecnico Ennio Buttò, insieme ad Andrea Dallavalle, Biasutti ha compiuto un deciso salto di qualità. Nel 2025 ha infatti preso parte sia ai Campionati Europei indoor che ai Mondiali indoor, confermandosi stabilmente nel panorama internazionale dell'atletica leggera.

Mondiali indoor di atletica leggera, il triestino Simone Biasutti nono nel salto triplo - Ai mondiali indoor di atletica leggera, iniziati a Nanchino, il triestino Simone Biasutti ha ottenuto un ottimo nono posto nel salto triplo. rainews.it

