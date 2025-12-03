De Roon fa eco a Palladino verso Atalanta Juve di Coppa Italia | Vogliamo portare a casa questo trofeo dopo tante finali perse ci ha detto questa cosa anche il mister
De Roon, capitano dell’Atalanta, ha parlato così dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa. Le sue dichiarazioni. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa, il capitano dell’ Atalanta Marten de Roon ha parlato in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni, con la Dea che affronterà la Juve ai quarti di finale della competizione. PAROLE – «Io Pasalic e Djimsiti cerchiamo sempre di dare il massimo per l’Atalanta considerando i tanti anni che siamo qua. Dobbiamo continuare così perché la strada è quella giusta: abbiamo un grande mix tra giovani e giocatori esperti» COSA HA PORTATO PALLADINO – «Ha portato entusiasmo e voglia ovviamente di vincere ogni gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
