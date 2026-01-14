Tuscia & Umbria Challenge Criterium una grande festa di sport per un’edizione da record | protagonista la ASD Amatori Podistica Terni
Il Tuscia & Umbria Challenge Criterium, organizzato dalla ASD Amatori Podistica Terni, si è concluso con successo, offrendo un momento di aggregazione e sportività tra le regioni di Tuscia e Umbria. Questa edizione ha registrato numeri record, confermando l’importanza del circuito podistico come appuntamento di riferimento per gli appassionati di corsa e di sport interregionale. Un evento che ha consolidato i valori di partecipazione e collaborazione tra le comunità locali.
Emozioni, sorrisi e grande partecipazione hanno caratterizzato la serata conclusiva del Tuscia & Umbria Challenge Criterium, che ha celebrato un’altra edizione da record del circuito podistico interregionale, ormai punto di riferimento per lo sport nella Tuscia e in Umbria. Un evento capace di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Una festa dello sport e della corsa podistica a Loreto: arriva la Marcialonga Lauretana, giunta all'edizione numero 49
Leggi anche: Una festa dello sport e della corsa podistica a Loreto: arriva la Marcialonga Lauretana, giunta all'edizione numero 49
Un bellissimo risultato per il nostro atleta David Guerra, che conquista il terzo posto di categoria al Criterium Tuscia & Umbria Challenge. Un premio meritato, festeggiato con sorrisi e tanta soddisfazione! facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.