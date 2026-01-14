Tuscia & Umbria Challenge Criterium una grande festa di sport per un’edizione da record | protagonista la ASD Amatori Podistica Terni

Il Tuscia & Umbria Challenge Criterium, organizzato dalla ASD Amatori Podistica Terni, si è concluso con successo, offrendo un momento di aggregazione e sportività tra le regioni di Tuscia e Umbria. Questa edizione ha registrato numeri record, confermando l’importanza del circuito podistico come appuntamento di riferimento per gli appassionati di corsa e di sport interregionale. Un evento che ha consolidato i valori di partecipazione e collaborazione tra le comunità locali.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.