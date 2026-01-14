Tuscia & Umbria Challenge Criterium una grande festa di sport per un’edizione da record | protagonista la ASD Amatori Podistica Terni

Da ternitoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tuscia & Umbria Challenge Criterium, organizzato dalla ASD Amatori Podistica Terni, si è concluso con successo, offrendo un momento di aggregazione e sportività tra le regioni di Tuscia e Umbria. Questa edizione ha registrato numeri record, confermando l’importanza del circuito podistico come appuntamento di riferimento per gli appassionati di corsa e di sport interregionale. Un evento che ha consolidato i valori di partecipazione e collaborazione tra le comunità locali.

Emozioni, sorrisi e grande partecipazione hanno caratterizzato la serata conclusiva del Tuscia & Umbria Challenge Criterium, che ha celebrato un’altra edizione da record del circuito podistico interregionale, ormai punto di riferimento per lo sport nella Tuscia e in Umbria. Un evento capace di. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Una festa dello sport e della corsa podistica a Loreto: arriva la Marcialonga Lauretana, giunta all'edizione numero 49

Leggi anche: Una festa dello sport e della corsa podistica a Loreto: arriva la Marcialonga Lauretana, giunta all'edizione numero 49

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.