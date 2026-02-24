Ascolti TV | Lunedì 23 Febbraio 2026 Rosso Volante al 14.9% il meglio di Zelig 17.5%

Rosso Volante ha attirato l’attenzione degli spettatori lunedì sera, raggiungendo il 14,9% di share e battendo altri programmi in prima serata. La causa principale di questo risultato è stata la forte presenza di pubblico interessato alle storie di corse clandestine. Nel frattempo, Zelig ha ottenuto il 17,5%, confermando il suo successo come miglior intrattenimento della serata. La serata si è conclusa con queste performance di ascolto, lasciando spazio a diverse preferenze del pubblico.

Lunedì 23 febbraio 2026, il prime time televisivo ha visto Rai1 in testa agli ascolti grazie a Rosso Volante. Gli altri canali hanno registrato risultati variabili tra film, intrattenimento e approfondimento. Prime Time: chi ha conquistato il pubblico. Su Rai1, Rosso Volante ha ottenuto 2.393.000 spettatori e uno share del 14.9%. Su Rai2, il film Dirty Dancing – Balli proibiti ha raccolto 1.184.000 spettatori (6.6%). Su Italia1, Run All Night – Una notte per sopravvivere ha registrato 969.000 spettatori (5.7%). Su Rai3, Lo Stato delle Cose ha interessato 1.267.000 spettatori (8.8%). Su Rete4, Quarta Repubblica ha totalizzato 691. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

RaiPlay. . La storia di Eugenio Monti, un grande campione, un racconto che va oltre lo sport. Il film “Rosso Volante” è disponibile su RaiPlay - facebook.com facebook

@giorgiopasotti è protagonista di "Rosso volante" che racconta la storia del campione di bob Eugenio Monti: "E' un esempio di autenticità e di vero senso dello sport" x.com