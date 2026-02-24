Ascolti tv lunedì 23 febbraio | Rosso volante Zelig 30 Dirty Dancing

Rosso volante ha attirato il maggior numero di spettatori lunedì 23 febbraio 2026, grazie alla sua narrazione coinvolgente. La trasmissione di Rai 1 ha registrato un notevole ascolto, superando gli altri programmi della serata. Zelig 30 e Dirty Dancing hanno riscosso meno successo, ma hanno comunque mantenuto un buon livello di pubblico. I dati di ascolto mostrano i reali gusti del pubblico televisivo in quella serata.

Ascolti tv lunedì 23 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 23 febbraio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Rosso volante. Su Rai 2 Dirty Dancing. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Zelig 30. Su Italia 1 Run all night. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 23 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 23 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

Ascolti tv lunedì 2 febbraio 2026: La Preside, Zelig 30, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelQuesta sera si sfidano due grandi show:

Ascolti tv lunedì 19 gennaio: La preside, Zelig 30, Quarta RepubblicaEcco gli ascolti tv di lunedì 19 gennaio 2026, con i dati di Auditel e lo share dei principali programmi.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 23 Febbraio, in prima serata; Programmi in TV stasera 23 febbraio 2026: Rosso Volante, Dirty Dancing, Zelig, Quarta Repubblica; Stasera in TV, programmi e film di lunedì 23 febbraio in prima serata; Ascolti tv ieri lunedì 16 febbraio chi ha vinto tra Cuori 3, Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica.

Ascolti tv ieri 22 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 22 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto in questa prima serata in televisione ... mam-e.it

Mini-guida: come leggere gli ascoltiAscolti TV ieri 23 Febbraio 2026 prima serata: tabella Auditel del prime time con spettatori e share per Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove. atomheartmagazine.com

Baby torna. La leggenda resta intatta. Dirty Dancing 2 si farà davvero: Jennifer Grey tornerà nei panni di Baby, quasi 40 anni dopo il film cult del 1987. L’attrice sarà anche produttrice esecutiva: https://fanpa.ge/R15qq - facebook.com facebook

Chi sta guardando dirty dancing come me #dirtydancing x.com