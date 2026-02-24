Ascolti TV | Lunedì 23 Febbraio 2026 Rosso Volante si ferma al 14.9% 2,39 mln il meglio di Zelig 17.5% 1,96 mln

Rosso Volante ha registrato un calo di audience, attirando 2,39 milioni di spettatori e raggiungendo il 14,9% di share, a causa della forte concorrenza di Zelig che ha raccolto il 17,5% con 1,96 milioni di spettatori. La differenza di ascolti si è fatta sentire, soprattutto perché il programma di Rai1 si è scontrato con una serata molto competitiva. La trasmissione ha perso terreno rispetto alle puntate precedenti.

Nella serata di ieri, lunedì 23 febbraio 2026, su Rai1 Rosso Volante interessa 2.393.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale5 Zelig 30 – Svisti e Mai Visti conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Dirty Dancing – Balli proibiti intrattiene 1184.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 Run All Night – Una notte per sopravvivere incolla davanti al video 969.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.267.000 spettatori (8.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 691.000 spettatori (5.7%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 985.000 spettatori e il 5.